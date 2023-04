Lavori di sbancamento non autorizzati in un'area di pregio storico e ambientale: scatta il sequestro

La presenza di mezzi cingolati per il movimento terra su un terreno coltivato a oliveto poco lontano dal centro storico di Sermoneta ha attirato l'attenzione dei carabinieri della stazione locale, che hanno programmato un sopralluogo. Nell'accedere al terreno, delimitato da un antico muro, i militari hanno scoperto un'attività di sbancamento e terrazzamento del terreno e la rimozione di grandi massi di roccia calcarea.

Si stavano sostanzialmente eseguendo dei lavori, in realtà vietati per un'area considerata di elevato pregio storico e ambientale. Gli interventi, finalizzati con ogni probabilità ad attività agricole ma realizzati senza autorizzazioni e in presenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici, sono stati interrotti e i carabinieri hanno posto sotto sequestro l'intero terreno di circa 3mila metri quadrati.