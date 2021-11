Sicurezza, a Sermoneta finanziamento di 40mila euro per il sistema di videosorveglianza

L'amministrazione comunale di Sermoneta ha ottenuto i fondi destinati al potenziamento del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale nell'ambito del programma approvato un anno fa per garantire maggiore sicurezza alla popolazione e fornire un concreto aiuto alle forze dell’ordine nel controllo del territorio.

Il Comune aveva presentato due richieste di finanziamento a Regione e Ministero dell’Interno e in questi giorni è arrivata la comunicazione che la Regione ha approvato la richiesta di finanziamento da 40mila euro per potenziare il sistema di videosorveglianza nel centro storico, presso la borgata di Doganella di Ninfa e nella zona di Pontenuovo/Carrara. Un progetto che vedrà nelle prossime settimane l’installazione di ulteriori telecamere sui punti maggiormente sensibili: incroci, scuole, parchi, luoghi di aggregazione.

Un altro progetto è invece in graduatoria presso il ministero dell’Interno e prevede l’installazione di altre telecamere di videosorveglianza sulla rotatoria di Doganella di Ninfa, cerniera con i comuni confinanti di Cisterna-Cori, Norma e Latina; Piazza Caracupa; via Romana Vecchia, strada di collegamento con Sezze; via Murillo/via Tufette, snodo importante per tutti i veicoli provenienti dall’Appia e dalla SR156; via della Tecnica, area industriale di Sermoneta; e via Carrara, strada di accesso a Sermoneta da Latina.

“Questa amministrazione continua a lavorare per migliorare la vivibilità del territorio – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli - il potenziamento della videosorveglianza offrirà un valido aiuto al controllo del territorio da parte dei carabinieri e della Polizia locale, oltre ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini”.