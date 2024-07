La madre denuncia la scomparsa della figlia 15enne: ritrovata alle autolinee dai carabinieri

Era uscita di casa alle 8 di mattina per raggiungere il capoluogo pontino dove doveva seguire un corso di recupero e la sera non aveva ancora fatto ritorno. Così la mamma di una studentessa minorenne, residente a Sezze, ha dato l'allarme e si è rivolta alla stazione dei carabinieri.

I militari hanno fatto subito scattare le ricerche della 15enne e due ore dopo sono riusciti a rintracciarla. La giovane era alle autolinee di Latina e ha raccontato di aver trascorso la giornata insieme al fidanzato ma la batteria scarica del cellulare non gli aveva permesso di comunicare ai familiari i suoi spostamenti. Molto spavento per la famiglia ma per fortuna la storia si è conclusa con un lieto fine.