Accoltella un coetaneo per strada dopo un litigio: bloccato e arrestato

Ha accoltellato un coetaneo in strada facendolo finire in ospedale. L'aggressione è avvenuta ieri sera a Sezze e i carabinieri hanno arrestato un 31enne, A.D.R. le sue iniziali, già noto per i suoi precedenti di polizia. La vittima è stata portata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata sottoposta a un delicato intervenuto chirurgico a causa delle ferite riportate e dove si trova tuttora ricoverata.

Come accertato dai carabinieri della stazione del luogo, tra i due uomini era nato un acceso diverbio alcuni giorni fa e il 31enne finito agli arresti, vedendo ieri il coetaneo da solo in sosta nella propria auto, ha approfittato per colpirlo. Dalle testimonianze è emerso che dopo aver bloccato il veicolo ha tenuto l'uomo per un braccio fuori dal finestrino e ha sferrato contro di lui diversi fendenti con un coltello. Solo l'immediata reazione del ferito ha evitato conseguenze peggiori.

Uno dei colpi, che avrebbe potuto raggiungere l'uomo all'addome, è stato infatti bloccato dal braccio della vittima che ha tentato di proteggersi. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, dopo aver rintracciato l’aggressore, i militari lo hanno arrestato con l’accusa di lesioni e minacce ggravate. Il 31enne, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Latina in attesa di essere trasferito in carcere a disposizione del pubblico ministero di turno, Valerio De Luca. Sono tuttora in corso altri accertamenti per chiarire il movente dell'aggressione.