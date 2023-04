Aggressione in strada, il giudice non convalida l'arresto dei due ragazzi

Non è stato convalidato l’arresto dei due giovani fermati domenica sera per una presunta aggressione ai danni di un 40enne durante la tradizionale sagra del carciofo a Sezze.

M.G. e M.P., sono comparsi ieri mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina per essere processati per direttissima quali presunti responsabili del ferimento di un uomo in via Piagge Marine, episodio che si sarebbe consumato davanti a decine di persone e che si è concluso con il fermo da parte dei carabinieri, di due giovani.

I ragazzi, assistiti dagli avvocati Alessia Vita e Virginia Ricci, sono comparsi in Tribunale ma il giudice non ha convalidato il loro fermo e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda di conseguenza.