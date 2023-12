Picchiano e rapinano dell'auto un operaio, restano in carcere padre e figlio

Hanno cercato di negare le accuse ma il gip ha lasciato in carcere entrambi, padre e figlio, arrestati sabato per avere aggredito e picchiato un operaio al quale hanno poi rubato l'auto per poi essere raggiunti dai carabinieri. I due, rispettivamente di 47 e 24 anni, sono comparsi davanti al giudice per le indagini prelimnari di Latina Pierpaolo Bortone per l'udienza di convalida: il padre ha rilasciato solo spontanee dichiarazioni dichiarandosi innocente e anche il figlio ha negato le accuse.

I fatti sono avvenuti tra Sezze e Aprilia: nel centro lepino si è infatti consumata l’aggressione e dopo l’allarme alla centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri sono state diramate le ricerche dei due uomini, e in breve tempo l’auto è stata intercettata dai militari della stazione di Sezze anche grazie all’impianto satellitare di cui disponeva il mezzo. Dopo varie localizzazioni, per le quali è stata fondamentale l’attività di coordinamento delle centrali operative di Latina ed Aprilia, i carabinieri hanno trovato la vettura in via Callas ad Aprilia, in località Campo di Carne, nei pressi del campo sportivo dove i militari sono riusciti anche a bloccare i due rapinatori.

A conclusione della camera di consiglio il gip Bortone ha convalidato il fermo e poi ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.