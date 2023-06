Aggressione e botte durante la sagra del paese: locali vietati ai due responsabili

Altri Daspo urbano sono stati emessi dal questore di Latina Raffaele Gargiulo relativamente a episodi di violenza commessi nei luoghi della movida e nei locali pubblici. Il caso questa volta riguarda il comune di Sezze e i destinatari sono due uomini del luogo, di 25 e 33 anni, che lo scorso 16 aprile, mentre era in corso la sagra popolare nel centro storico del paese, si sono resi responsabili di un'aggressione in prossimità degli stand. Vittima un giovane, che era rimasto ferito e aveva riportato lesioni per i colpi ricevuti. I due aggressori subito dopo si erano dati alla fuga.

La successiva attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di Sezze ha poi consentito di identificare gli aggressori, nei cui confronti ora sono scattati i provvedimenti di Daspo che, analogamenti agli strumenti già utilizzati contro gli ultrà in ambito sportivo,impediscono agli autori di violenze di stazionare nelle vicinanze dei locali pubblici per un periodo da sei mesi a tre anni.

Per il 25enne e il 33enne scatta dunque il divieto che avrà la durata di un anno che riguarda i locali ricadenti nell’area delcentro urbano di Sezze. In caso di violazionei destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.