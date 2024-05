Nuova stretta sulla criminalità a Sezze: un 19enne trovato con 250 grammi di droga

Una nuova operazione di controllo del territorio ha interessato, nella serata di ieri, 3 maggio, il territorio di Sezze. Nell'ambito del servizio i carabinieri della compagnia di Latina hanno effettuato un altro arresto in flagranza di reato, dopo quello scattato nei giorni scorsi a carico del fratello dell'uomo ricercato per gli spari.

Questa è finito in manette un 19enne residente in paese, trovato in casa con ben 250 grammi di hashish. La droga era già suddivisa in diversi involucri e insieme allo stupefacente sono stati sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 230 euro. Dopo le formalità di rito, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L’operazione si inserisce nel più ampuio contesto del monitoraggio del territorio di Sezze a seguito dei recenti episodi di criminalità.