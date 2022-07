Trovato con dosi di cocaina e marijuana e cinque coltelli a serramanico: 31enne arrestato

Un 31enne di origini straniere è stato arrestato dai carabinieri a Sezze, in flagranza di reato per detenzione e spaccio di droga. L’arresto si inserisce nel contesto più ampio dei controlli effettuati dalla stazione locale dell'Arma durante il fine settimana e in prossimità di locali pubblici frequentati dai giovani. Lo scrupoloso monitoraggio ha consentito ai militari di procedere a una perquisizione personale e domiciliare del giovane durante la quale sono state rinvenute alcune dosi di cocaina, un grammo circa, oltre a 10 grammi di marijuana sia suddivisa in dosi che ancora da confezionare.

Durante l'accertamento è stato rinvenuto anche del materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e anche coltelli a serramanico. I militari hanno anche sottoporto a sequestro la somma di 410 euro in contanti, in banconote di diverso taglio arrotolate in una busta identica a quelle utilizzate per conservare la sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato arrestato e condotto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

L’attenzione del comando provinciale di Latina rimane alta e costante sull’intero territorio anche contro il fenomeno dello spaccio e in generale nell'attività di prevenzione e contrasto degli episodi di criminalità.