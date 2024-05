Arrestato per droga a Sezze: è il fratello del ricercato per gli spari

Il cittadino rumeno di 44 anni arrestato nella serata di martedì a Sezze, durante un servizio di controllo Alto impatto dell'Arma dei carabinieri, è il fratello del 37enne ricercato per aver esploso, sabato scorso, un colpo d'arma da fuoco che ha ferito accidentalmente una ragazza di 20 anni. L'arresto è scattato nel corso di una perquisizione domiciliare che ha riguardato familiari e conoscenti dell'indagato. Proprio in casa del fratello 44enne, Marius Nedercu, i carabinieri hanno trovato 84 grammi di marijuana pronti per lo spaccio e un bilancino di precisione.

I militari dell'Arma hanno avviato le ricerche su tutto il territorio e stanno stringendo il cerchio sul 37enne, già identificato, personaggio conosciuto agli archivi delle forze dell'ordine per i suoi precedenti.

Così, nel corso dell'operazione Alto impatto programmata in sede di Comitato per l'ordine e la prefettura, l'attenzione si è concentrata sulle strade del comune lepino ma anche sui personaggi di spicco degli ambienti criminali del luogo.