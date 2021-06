Blitz antidroga a Sezze: in casa trovate dosi e una serra di marijuana

Un 41enne è stato arrestato questa mattina, 14 giugno, a Sezze. I carabinieri della stazione locale lo hanno arrestato in flagranza di reato nell'ambito di una specifica attività di contrasto a reati in materia di sostanze stupefacenti. Una perquisizione scattata in casa dell'uomo ha consentito di rinvenire e sequestrare due bustine di cellophane che contenevano rispettivamente 16,50 e 15 grammi di marijuana, oltre a un pacchetto di sigarette in cui c'erano altre dosi dello stesso stupefacente. Insieme alla droga è stata scoperto anche un bilancino di precisione per pesare le dosi pronte da vendere.

Una seconda perquisizione è poi scattata in un'altra casa di proprietà del 41enne e ha consentito di scoprire una serra destinata alla coltivazione di piante di marijuana, attrezzata con apparecchiature elettriche dedicate a questo scopo, dove erano presenti in coltivazione 80 piante finite poi sotto sequestro. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato condotto ai domiciliari in attesa di essere processato per direttissima.