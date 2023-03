Anziano adescato da una donna: lei lo deruba e gli estorce denaro

Con le accuse di furto aggravato ed estorsione è stata arrestata a Sezze una 36enne di origini straniere. La donna, con mezzi fraudolenti, aveva sottrato la somma di 65 euro e un telefono cellulare a un uomo anziano, minacciandolo e intimandogli di consegnare 300 euro per la sua restituzione.

Mentre passeggiava a piedi per le vie del centro cittadino, l’uomo è stato avvicinato dalla giovane che lo ha baciato sulla guancia e inziato a parlare con lui e, dopo averne carpito la fiducia, lo ha convinto ad allontanarsi a bordo dell'auto per fare una passeggiata. Raggiunta una zona isolata, la donna ha poi finto di creare una situazione di intimità, ma poco dopo il malcapitato si è accorto di non avere più i soldi in tasca e così ne chiesto la restituzione. Al suo diniego, l’anziano ha deciso di chiamare le forze dell’ordine, ma si è reso conto che gli era stato portato via anche il cellulare.

A quel punto la donna lo ha ricattato, minacciandolo che se non le avesse consegnato in cambio 300 euro non gli avrebbe restituito il cellulare. In aggiunta a questo lo ha costretto a ritirare dei soldi con il bancomat. L'anziano, dopo aver prelevato il denaro richiesto allo sportello atm, ha allertato i carabinieri raccontando cosa gli era capitato. I militari, vestiti in abiti civili, lo hanno raggiunto nel luogo concordato per lo scambio e hanno atteso l'arrivo della donna e assistito alla consegna della somma, poi sono intervenuti per interrompere l’operazione e hanno sottoposto la truffatrice a una perquisizione personale, trovando il denaro e il telefono cellulare dell'anziano. Dopo le formalità di rito, per la 36enne è scattato l'arresto in regime di domiciliari.