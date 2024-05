Controlli a tappeto a Sezze dopo gli spari: arrestato un uomo trovato in casa con la droga

Scattano controlli straordinari nel comune di Sezze, dopo la rissa tra bande e un colpo di arma da fuoco che ha accidentalmente ferito una ragazza di 20 anni. Come stabilito nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato ieri, 30 aprile, dal prefetto Maurizio Falco, la risposta delle istituzioni e delle forze di polizia non si è fatta attendere.

Mentre continuano le indagini per rintracciare il responsabile, già identificato dal personale dell'Arma, i carabinieri hanno presidiato il territorio. Il servizio è scattato nella serata di martedì e ha consentito di arrestare un uomo in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di un cittadino rumeno di 44 anni che, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 84 grammi di marijuana già suddivisa in involucri pronti per la vendita. Oltre alla droga, un bilancino di precisione per pesare le dosi. Il materiale rinvenuto nell'appartamento è stato sottoposto a sequestro, mentre l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata del 2 maggio.