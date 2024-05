"Alto Impatto": chiuso un negozio che impiegava un lavoratore in nero

Prosegue "Alto Impatto" con un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo l'altra sera a Sezze dove i carabinieri, in coordinamento con Questura e Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente a personale del locale Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro, hanno sottoposto a controllo tre attività commerciali.

Le verifiche effettuate hanno avuto come esito la segnalazione di una per omessa visita medica e mancata formazione rischi sulla sicurezza nonché per aver impiegato un lavoratore in nero, con contestuale provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e deferimento in stato di libertà del titolare. Le sanzioni amministrative complessive ammontano a 16.674 euro.

Per quanto riguarda la circolazione stradale sono stati controllati 95 persone e 45 veicoli, elevandosei contravvenzione al codice della strada. Durante il servizio, sono stati anche rinvenuti all’interno di un cassonetto della raccolta dei rifiuti, 6 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish.