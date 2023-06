Rifiuti, il piano del Comune: più videosorveglianza e sanzioni ma si estende anche il porta a porta

Controlli senza sosta da parte del Comune di Sezze per verificare sul territorio il corretto conferimento dei rifiuti urbani. Gli ultimi monitoraggi predisposti dal comandante della polizia locale Lidano Caldarozzi ed effettuati dal personale della Servizi pubblici locali di Sezze, hanno riguadato l'area all’interno della fascia muraria della città. Il personale impegnato ha potuto fare un raffronto con le stesse azioni messe in campo la scorsa settimana.

“Puntiamo ad avere una città sempre più pulita, con il centro storico che purtroppo segnala diverse criticità su questo fronte - spiega il primo cittadino Lidano Lucidi - Sarebbe bello non dover ricorrere a controlli sul territorio e concentrare le nostre attenzioni sull’aspetto culturale del corretto conferimento dei rifiuti urbani, ma non è possibile. Questo però non ci distrae dalla ricerca della cultura dell’ambiente. Dobbiamo lavorare su più fronti e quello delle sanzioni amministrative non può essere mai abbandonato. Così come quello degli investimenti".

"All’interno del Bilancio infatti - prosegue Lucidi - abbiamo deciso di continuare a potenziare l’aspetto della videosorveglianza, con fondi destinati all’acquisto di nuove fototrappole, che faranno il paio con la scelta di estendere la raccolta porta a porta anche in quelle aree del territorio di Sezze che finora non erano coperte da questo servizio. Lavoriamo su tanti fronti con un obiettivo unico, quello di rendere la città pulita e accogliente e di isolare quelli che invece, evidentemente, godono nel vederla sporca o, più semplicemente, non hanno ancora la cultura del rispetto dei beni comuni e della salvaguardia dell’ambiente che viviamo quotidianamente”.