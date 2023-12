Reddito di cittadinanza senza il requisito della residenza: scoperti altri furbetti

Scoperti in provincia altri tre furbetti del reddito di cittadinanza. Succede ancora una volta nel comune di Sezze, dove mirati accertamenti dei carabinieri hanno consentito di scoprire ulteriori indebite percezioni della misura di sostegno al reddito dopo quelle già venute alla luce in precedenza.

In particolare i militare della stazione locale e i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno scoperto tre persone di nazionalità straniera, di cui uno con precedenti di polizia, che percepivano il reddito di cittadinanza pur essendo sprovvisti di uno dei requisiti previsti: quello della residenza sul territorio nazionale da almeno 10 anni. Per i tre soggetti è quindi scattata una denuncia in stato di libertà.