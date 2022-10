False dichiarazioni sulla residenza in Italia: così in 11 ricevevano da anni il reddito di cittadinanza

Undici persone denunciate dai carabinieri della stazione di Sezze, otto donne e tre uomini stranieri, tutti residenti nel paese, di età compresa tra i 23 e i 70 anni, per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. L'operazione è stata condotta congiuntamente al personale del nucleo Ispettorato del Lavoro nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria finalizzata a contrastare il fenomeno della percezione indebita di contributi statali.

In particolare, i militari dell’Arma, dopo accurate verifiche per accertare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e relativi al reddito di cittadinanza e di pensioni hanno incrociato i dati documentali e le informazioni acquisite nel corso di specifici servizi di controllo del territorio con quelli fomiti dal Comune di residenza e hanno così individuato prove che gli undici soggetti avevano fornito false dichiarazioni. In particolare avevano dichiarato di risiedere in Italia da 10 anni, cosa non vera, e avevano nel tempo percepito il sussidio senza che ci fossero le condizioni previste.

Gli esiti dei controlli sono stati comunicati all’autorità giudiziaria e all’Inps per l’interruzione della misura di sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite, per un totale di 54.327 euro.