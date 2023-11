Reddito di cittadinanza: scatta un'altra denuncia per mancanza dei requisiti

Un'altra denuncia per indebita percezione del reddito di cittadinanza arriva ancora una volta dal comune di Sezze. I carabinieri della stazione locale e i militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Latina, nell'ambito di mirati servizi finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti di chi beneficia della misura di sostegno, hanno scoperto e denunciato una cittadina originaria della Romania.

Anche in questo caso, come nei precedenti, l'ultimo dei quali scoperti nei giorni scorsi, la donna non aveva il requisito necessario della residenza sul territorio nazionale da almeno 10 anni, nonostante questo risultava percepire il reddito di cittadinanza. L'esito di questa ulteriore verifica è stato comunicato all'autorità giudiziaria e all'Inps per interrompere l'erogazione e avviare le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

I monitoraggi dei carabinieri finalizzati a contrastare gli abusi registrati nel corso del tempo continueranno ancora su tutto il territorio.