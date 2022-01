Positivo e in quarantena viene sorpreso in giro dai carabinieri: denunciato

Sono stati intensificati nel corso della settimana i controlli dei carabinieri della compagnia di Latina, che hanno messo in campo 143 pattuglie. Nel corso dei servizi sono stati complessivamente controllati 430 soggetti e 65 esercizi commerciali.

Le verifiche hanno riguardato anche il rispetto della normativa anti covid. E proprio in questo ambito la sezione radiomobile ha denunciato in stato di libertà un uomo che aveva violato la quarantena. In particolare la denuncia è scattata a carico di un 46enne di Sezze, positivo al covid, che l'autorità sanitaria provinciale aveva posto in isolamento domiciliare. I carabinieri però hanno verificato che l'uomo si era allontanato dalla sua abitazione senza autorizzazione e senza alcun titolo.

Dovrà quindi rispondere di inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva.