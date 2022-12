Rubano 600 litri di gasolio ma il furgone si impantana: i tre ladri vengono arrestati

E' finita con tre arresti l'incursione notturna dei ladri in un'azienda che si trova nel territorio di Sezze. La banda è riuscita a introdursi all'interno dell'azienda di via Acquaviva portando via ben 600 litri di gasolio con cui sono state riempite diverse taniche.

Tutto il materiale rubato è stato poi caricato su un furgone, utilizzato per la fuga. Ma durante il tragitto qualcosa è andato storto. A quanto pare il mezzo utilizzato dai ladri si è impantanato nelle campagne e i tre malviventi sono rimasti a piedi. Nel frattempo una pattuglia dei carabinieri, allertata per il furto, li ha intercettati e perquisendo il furgone ha trovato tutto il gasolio appena sottratto dall'azienda. I tre uomini che erano a bordo sono finiti agli arresti in flagranza di reato e questa mattina sono comparsi in tribunale per il processo per direttissima.