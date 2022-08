Esplodono i fumogeni dell'antifurto e i carabinieri sventano il colpo notturno: sei ladri in fuga

Nell'ambito dei servizi straordinari di controllo sul territorio finalizzati anche alla prevenzione dei reati contro il patrimonio i carabineiri della stazione di Sezze sono riusciti a sventare un furto in un noto esercizio commerciale del paese.

Intorno alle 3 di notte, mentre erano impegnati in un servizio perlustrativo della zona, hanno sorpreso sei persone, tutte incapucciate e con guanti indossati, che tentavano di forzare la porta di ingresso del negozio. Nel frattempo nell'attività era scattato l'allarme e lo scoppio dei fumogeni collegati all'impianto antifurto, entrato in funzione mentre la banda tentava di introdursi all'interno, ha inevitabilmente disturbato i malviventi. Alla vista delle pattuglie dei carabinieri il gruppo ha abbandonato l'auto, trovata con il motore ancora acceso, e anche un camionciono che era stato preparato per caricare la merce da portare via. I sei si sono quindi dati alla fuga dileguandosi nei campi con il favore del buio.

Sul posto sono intervenute altre pattuglie in servizio notturno ma le immediate ricerche dei malviventi hanno dato esito negativo. Entrambi i mezzi, sottoposti a sequestro, sono poi risultati oggetto di furto. Sono ora in corso le indagini finalizzate all’identificazione dei sei uomini componenti della banda. Resta alta l’attenzione sui furti soprattutto durante l’orario notturno e i carabinieri lanciano un appello alla cittadinanza: quello di segnalare immediatamente al 112 (numero unico europeo per le emergenze) eventuali persone o movimenti sospetti e, per coloro che sono dotati di un sistema di allarme, di collegarsi alla centrale operativa delle forze di polizia.