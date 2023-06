Fiamme nella notte, va a fuoco un'auto in un fossato

Un’auto è andata a fuoco nella notte tra venerdì e sabato nel territorio del comune di Sezze. La segnalazione è arrivata al numero unico delle emergenze alle 3 e sul posto, in via Guglietto, il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina ha individuato la presenza di una vettura completamente avvolta dalle fiamme.

Sono partite subito le operazioni di spegnimento che hanno evitato il propagarsi dell’incendio alla vegetazione adiacente. Successivamente, in collaborazione con le forze dell’ordine è stato effettuato un controllo dell'area e sul mezzo per cercare di stabilire le cause dell'incendio che, al momento, sono in fase di accertamento. Non si registrano persone coinvolte.