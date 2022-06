Incendio a Sezze, dopo le verifiche riaperta la Monti Lepini

E' stata riaperta nella serata di ieri, 16 giugno, il tratto della 156 Moni Lepini che nei giorni scorsi era stato temporaneamente chiuso a causa di un incendio. Il rogo si è sviluppato nella tarda serata di lunedì 13 giugno, tra Sezze Scalo e Ceriara, coinvolgendo anche il viadotto all'altezza del km 35 della statale.

Per motivi precauzionali è stato dunque interdetto il transito delle auto per poter effettuare verifiche tecniche sulla struttura. I controlli si sono conclusi nella serata di ieri e non hanno evidenziato problemi strutturali. Intorno alle 22 dunque la strada è stata riaperta al transito.

Nelle ore successivo all'incendio si erano susseguiti i sopralluoghi da parte del sindaco e dei tecnici Anas. Per domare le fiamme, partite da un gruppo di sterpaglie e alimentate dal vento fino a raggiungere anche la ferrovia e il viadotto, è stato necessario un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.