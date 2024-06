Volo di quattro metri cadendo da una bisarca: ferito un lavoratore

Incidente sul lavoro a Sezze, con un uomo, ferito, finito in ospedale. Nel pomeriggio di venerdì 31 maggio i carabinieri della stazione di Latina Scalo, insieme al personale del servzio di prevenzione e sicurezza della Asl di Latina, sono intervenuti nella zona industriale del comune, all'interno una ditta di vendita di materiale edile nel comune di Sezze. Era stato infatti segnalato un incidente sul lavoro.

Un cittadino di 56 anni, dipendente di una ditta esterna di trasporti di materiale, è precipitato da una bisarca. Come è stato ricostruito nel corso dell'intervento, l'uomo stava lavorando sull'autoarticolato quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio cadendo al suolo da un''altezza di circa quattro metri. La vittima, soccorsa dai sanitari, è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata all'ospedale San Camillo di Roma. Era cosciente ma ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni sono serie ma l'uomo non è in pericolo di vita.

Ora vanno avanti gli accertamenti per verificare le condizioni di sicurezza.