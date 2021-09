Investito da una microcar, pensionato muore in zona Anfiteatro a Sezze

Ancora una vittima sulle strade pontine. Questa volta si tratta di un pedone investito martedì sera nella zona Anfiteatro a Sezze.

Elio Venditti, 72 anni, pensionato, è stato preso in pieno da una microcar mentre camminava a piedi: la persona che era alla guida del mezzo si è fermata subito per prestare soccorso ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare è deceduto.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti e nel frattempo il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico sul corpo che è stato portato presso il cimitero di Pontinia a disposizione del medico legale.