La lite e poi l'accoltellamento in strada

E' scappato in strada e nella fuga è finito su un'auto in transito. La segnalazione al 112 è partita da qui, ma i carabinieri indagando hanno scoperto che l'uomo era stato accoltellato e fuggiva dal suo aggressore.

Tutto è accaduto nel corso del 24 novembre scorso a Sezze, nella zona di via Fanfara. Dopo le cure del personale sanitario prestate alla vittima, un cittadino tunisino, è scattata sul territorio un'attività investigativa per ricostruire il quadro di quanto avvenuto. I carabinieri sono riusciti così ad accertare che quella sera si era scatenata una lite in strada tra due connazionali e uno dei due era stato appunto ferito con un coltello. I militari sono ora riusciti a risalire al responsabile e lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate.