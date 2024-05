Lite al bar: un uomo colpito a martellate sulla testa e sulla mano

E' stato identificato e denunciato dai carabinieri un uomo residente a Sezze, classe 2001, di nazionalità rumena, che ieri sera ha aggredito un connazionale. Come accertato dai militari della stazione del paese i due si trovavano in un bar. All'improvviso, per motivi ancora in corso di aggiornamento, è scoppiata una lite.

Il 23enne si è improvvisamente scagliato contro il connazionale, un uomo di 47 anni, colpendolo con un martello sul capo e sulla mano sinistra. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale di Latina. L'aggressore si era dileguato ma è stato identificato e rintracciato dai carabinieri, che hanno anche rinvenuto e sottoposto a sequestro il martello utilizzato.