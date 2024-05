Violenta lite nella notte: un uomo finisce in ospedale

Ancora un episodio di cronaca a Sezze, dove resta alta la guardia delle forze dell'ordine dopo la rissa dello scorso aprile e gli spari in strada che hanno accidentalmente ferito una ragazza di 20 anni.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti di nuovo, nella notte appena trascorsa, nel centro storico del paese, dopo la segnalazione di una violenta lite tra due persone. Non si conoscono ancora le ragioni, ma la lite è presto degenerata e uno dei due uomini cinvolti ha avuto la peggio ed è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale per le ferite e le contusioni causate dalla colluttazione. L'altro soggetto è invece scappato e i militari sono sulle sue tracce.