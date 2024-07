Trovato senza vita nel suo appartamento, la notte prima aveva rifiutato il ricovero

E' stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Sezze. Per un uomo di 53 anni non c'era ormai più nulla da fare.Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nell'appartamento sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per i dovuti accertamenti.

Da quanto emerge si tratta di una morte per cause naturali, con ogni probabilità riconducibile ad alcune patologie da cui l'uomo era affetto, ma anche alle condizioni igienico sanitarie in cui viveva e all'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione in casa i militari hanno rinvenuto nella camera da letto 21 grammi di hashih, insieme a un bilancino di precisione e ad altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Gli operatori del 118 erano già intervenuti in casa del 53enne nella notte del 18 luglio per prestargli soccorso, ma l'uomo aveva rifiutato il ricovero in ospedale.