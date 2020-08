Tragedia a Sezze, malore mentre fa jogging: muore un uomo di 51 anni

Tragedia oggi, 20 agosto, a Sezze, dove un un uomo di 51 anni è morto mentre faceva jogging in una zona di campagna del paese, nella frazione di Ceriara. Un improvviso malore ha stroncato la vita di Carlo De Angelis, ex maresciallo dell'esercito.

Questa mattina l'uomo stava correndo a poche centinaia di metri dalla sua abitazione quando si è accasciato a terra senza vita. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno immediatamente avvertito i soccorsi. Ma all'arrivo dei sanitari per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Sezze. Sembra che l'uomo non soffrisse di alcuna patologia e ora sarà probabilmente l'autopsia a chiarire cosa è accaduto.