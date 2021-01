Sezze, trovato senza vita il 54enne Giampiero Peloso: era scomparso dopo un incidente

E' stato trovato morto Giampiero Peloso, l'uomo di Sezze di cui da ieri, 14 gennaio, non si avevano più notizie. Di lui si erano perse le tracce in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada Ceriara-Sezze nel primo pomeriggio. Un sinistro in realtà senza gravi conseguenze e in seguito al quale l'automobilista setino di 54 anni non era rimasto ferito.

La scomparsa era stata immediatamente denunciata e le ricerche sono scattate in tutta la zona da parte della protezione civile, dei carabinieri di Sezze e dei vigili del fuoco. Nel primo pomeriggio di oggi la triste notizia. Giampiero Peloso è stato trovato ormai privo di vita a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, alle pendici di una collina su cui era stato visto incamminarsi. Impossibile stabilire al momento quale sia stata la causa del decesso. Potrebbe infatti essersi trattato di un malore o di una caduta.