Scandalo al cimitero di Sezze, in tre scelgono il rito abbreviato

Prima udienza questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota del procedimento a carico delle 29 persone coinvolte nell’inchiesta ‘Omnia 2’ sulla gestione del cimitero di Sezze.

Nel registro degli indagati ci sono tra gli altri l’ex custode del cimitero di Sezze Fausto Castaldi, il dipendente comunale Maurizio Panfilio, Antonio Castaldi, figlio di Fausto e titolare di un’impresa edile; i titolari delle agenzie funebri Gianni e Giusino Cerilli, Alfredo De Angelis, Fausto Perciballe, Gianluca Ciarlo; i marmisti Francesco e Antonio Fanella; l’ex consigliere comunale Antonio Piccolo, l’ex vice sindaco Antonio Di Prospero, Pino Reginaldi, il vigile urbano Paolo Rosella, l’ex comandante dei carabinieri di Sezze Mattia Benvenuto. Le accuse nei loro confronti, a vario titolo, sono corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, in concorso e continuato; induzione indebita a dare o promettere utilità; distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, in concorso e continuato; peculato continuato; concussione in concorso; tentativo di minaccia o violenza in concorso per costringere a commettere un reato; esecuzione di lavori in assenza del titolo abilitativo e in violazione del regolamento di polizia mortuaria.

Nel corso dell’udienza odierna è stata preannunciata la richiesta di rito abbreviato da parte di tre indagati: Fausto Perciballe, Andrea Redi e Alfredo De Angelis. Quattro le richieste di costituzione di parte civile: si tratta del Comune di Sezze, dell’associazione ’Caponnetto’ e di due privati cittadini.

Nel collegio difensivo ci sono gli avvocati Renato Archidiacono, Antonio Orlacchio, Dino Lucchetti, Giancarlo Vitelli, Italo Montini, Marta Censi, Angelo Farau, Orlando Mariani, Francesca Apponi, Marco Rossi, Sinuhe Luccone, Dino Lucchetti.

Il processo è stato aggiornato al 14 febbraio prossimo.