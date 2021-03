Operazione Omnia, illecita gestione del cimitero di Sezze: sequestrati 12 loculi e due cappelle

L'inchiesta sull'illecita gestione del cimitero di Sezze ha portato al sequestro preventivo di 12 loculi e due cappelle del cimitero del paese. L'operazione Omnia condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina aveva già portato nei giorni scorsi all'arresto di 11 persone a vario titolo accusate di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, in concorso e continuato; induzione indebita a dare o promettere utilità; distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, in concorso e continuato; peculato continuato; concussione in concorso; tentativo di minaccia o violenza in concorso per costringere a commettere un reato; esecuzione di lavori in assenza del titolo abilitativo e in violazione del regolamento di polizia mortuaria.

Il provvedimento eseguito ieri, 19 marzo, dai carabinieri è stato disposto dal tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica e riguarda appunto i loculi e le cappelle cimiteriali che erano stati ceduti illegalmente in concessione dal custode (finito agli arresti) e dal funzionario comunale responsabile, in favore di 11 cittadini.