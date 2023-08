Fa tardi al lavoro: ragazzino di 13 anni picchiato dal padre

E' scappato di casa, ferito, cercando rifugio all'interno di un bar. Vittima un ragazzino di 13 anni di nazionalità cinese. L'episodio risale alla tarda serata di venerdì, accaduto nel centro storico del comune di Sezze. Gli avventori del bar si sono accorti che il ragazzo era ferito, aveva sangue sul volto e lividi, e hanno dunque allertato i soccorritori del 118.

In seguito i carabinieri hanno cercato di ricostruito quanto accaduto. Da quanto emerso l'adolescente aveva avuto poco prima un'accesa discussione con il padre scatenata dal fatto che il ragazzino si era presentato in ritardo al lavoro nel negozio gestito dalla famiglia. Di lì a poco si è arrivati alle mani e il giovane è fuggito da casa per sfuggire alla furia del genitore. Il caso è ora seguito dai carabinieri, che già nella serata di venerdì hanno ascoltato i genitori e anche il 13enne per accertare i fatti e delineare con chiarezza il quadro.