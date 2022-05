Uccise un'anziana nella casa di riposo, misura di sicurezza per l'88enne accusato di omicidio

Ha ucciso un’anziana degente della stessa casa alloggio dove era ospite anche lui e ora il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, che lo aveva soltanto indagato per omicidio, ha emesso una misura di sicurezza che obbliga l’uomo ad una permanenza in una struttura sanitaria dove già si trova peraltro a causa delle sue condizioni di salute mentale.

Silvio Maurizi, 88 anni, il 21 gennaio scorso aveva preso a bastonate l’80enne Maria Trentin all’interno della struttura per anziani di Sezze dove vivevano entrambi. L'anziano all'improvviso si era scagliato contro la donna con violenza e un'infermiera che aveva tentato di fermarlo era stata colpita anche lei più volte e ferita ma alla fine era riuscita a disarmarlo e bloccarlo con l'aiuto di altri addetti della struttura. La Trentin era stata trasportata immediatamente presso l’ospedale Goretti ma le sue condizioni già gravi erano peggiorate e dopo pochi giorni era morta.

Trentin era stato soltanto indagato per omicidio ma nei giorni scorsi il gip ha emesso una misura di sicurezza nei suoi confronti: questa mattina doveva essere ascoltato nell’interrogatorio di garanzia ma le sue condizioni di salute – essendo affetto da demenza senile - non lo hanno consentito. Tutto rinviato a data da destinarsi.