Ladri in azione, colpo notturno alla scuola materna di Sezze scalo

Qualcuno si è introdotto nell’edificio lasciando tutto in disordine. Oggi istituto chiuso per sanificare i locali

Colpo notturno all’interno della scuola materna di Sezze scalo. Qualcuno nella notte tra mercoledì e giovedì si è introdotto nei locali con l’obiettivo di portare via qualcosa.

Ad accorgersi dell’accaduto gli operatori scolastici che all’apertura questa mattina hanno trovato tutti i locali a soqquadro. Così i genitori hanno dovuto riportare a casa i bambini visto che almeno per la giornata di oggi la scuola rimarrà chiusa per consentire di provvedere a disinfettare tutti i locali dell’edificio in modo da renderli nuovamente in grado di accogliere i piccoli allievi.

"Con grande dispiacere stamattina ho dovuto comunicare ai genitori la chiusura temporanea della scuola dell'infanzia di Sezze Scalo per urgente sanificazione dei locali dovuta all'irruzione nella notte di sconosciuti - scrive sui social la dirigente dell'istituto comprensivo di cui fa parte il plesso di Sezze scalo, Carolina Gargiulo - Questi balordi, fra l'altro hanno portato via un computer e un proiettore collegato all'unica Lim del plesso. I carabinieri di Sezze sono intervenuti e stanno rilevando le impronte digitali. Non ci sono parole per descrivere questi gesti. C'è soprattutto tanta rabbia poiché sono stati colpiti,ancora una volta, bambini che stanno affrontando le difficoltà della pandemia, e che trovano a scuola un ambiente sereno, di gioco e di relazione con i pari. Vergognoso è dire poco. Con le famiglie e il personale abbiamo costruito delle solide relazioni e andremo avanti per rendere sempre più belle le nostre scuole. Nulla ci fermerà, con maggiori precauzioni per il futuro".