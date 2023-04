Eternit e prodotti chimici abbandonati vicino ai campi agricoli: sotto sequestro una discarica abusiva

Nell'ambito di specifici servizi di controllo del territorio, i finanzieri del gruppo di Latina hanno rinvenuto nel comune di Sezze una vasta arera di 10mila metri quadrati adibita a discarica abusiva. In seguito a una mirata attività di osservazione e perlustrazione della zona i militari hanno individuato un sito in cui era stata riversata una grande mole di rifiuti speciali di varia natura risultati, da una prima verifica attuata con la collaborazione dell'Arpa Lazio, altamente inquinanti e pericolosi per la salute.

Sono stati infatti scoperti prodotti chimici, pneumatici di tir, solventi, materiale ferroso, elettrodomestici, guaine e anche eternit oltre a numerosi scarti di demolizioni edilizie. Sotto il coordinamento della procura, l’intera area, situata tra l'altro in prossimità di campi dedicati all’agricoltura e adiacente a un canale di irrigazione, è stata quindi sottoposta a sequestro e sono state segnalate all’autorità giudiziaria due persone per i reati di abbandono incontrollato di rifiuti speciali e gestione di rifiuti non autorizzata.

L’operazione si inquadra nell'ambito di un più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla guardia di finanza, finalizzato alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica. Il materiale rinvenuto infatti, con il passare del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, avrebbe potuto contaminare il suolo, le falde acquifere sottostanti e il canale di irrigazione vicino, con notevoli rischi per l’ambiente e possibili ricadute per la salute dei cittadini.