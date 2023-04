Fermati in auto e scoperti con la droga: sequestrato oltre un chilo di cocaina

I finanzieri della tenenza di Aprilia hanno intimato l'alt a un'auto, nei pressi del comune di Sezze, e hanno proceduto a un controllo. Così le Fiamme Gialle, insospettite dall'atteggiamento dei due uomini che erano a bordo e in particolare dall'evidente stato di agitazione del conducente hanno approfondito le verifiche e perquisito i due uomini e i loro domicili.

Gli accertamenti hanno consentito di scoprire un panetto di cocaina del peso di 1,236 chili, una confezione contenente 10 grammi di hashish e altre due dosi di cocaina e marijuana. Uno dei due soggetti è stato dunque arrestato all'esito del controllo, mentre per il secondo è scattata una denuncia in stato di libertà per detenzione e spaccio di stupefacenti. Del caso è stata immediatamente informata l'autorità giudiziaria che ha avallato l'arresto in flagranza e disposto il sequestro della droga.

L'intervento della Finanza rientra nell'ambito dei controlli finalizzati a garantire l'azione di polizia economico e finanziaria a tutela della collettività, anche rispetto al fenomeno dello spaccio di droga.