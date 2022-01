Incendio nella palestra dell'istituto Pacifici e De Magistris: sopralluogo dei vigili del fuoco

Un terribile incendio ha devastato nella notte del 20 gennaio la palestra dell'istituto Pacifici e De Magistris di Sezze, intitolata a Daniele Nardi. Dopo un primo intervento di bonifica i vigili del fuoco hanno effettuato questa mattina un sopralluogo congiunto tra il personale specializzato del Niat (Nucleo investigativo antincendio territoriale) e i carabinieri per cercare di raccogliere elementi utili e accertare le cause del rogo della struttura di via dei Cappuccini.

L'incendio ha coinvolto esclusivamente una vasta parte della palestra coinvolgendo le attrezzature che erano all'interno. Ingenti i danni. Resta da stabilire appunto se si sia trattato di un rogo di origine dolosa. Le indagini sono affidate ai carabinieri.