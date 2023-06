Punta una pistola contro la moglie e spara, la donna fugge: l'uomo arrestato dopo 20 anni di violenze

Al culmine di una lunga serie di maltrattamenti ha preso una pistola e l'ha puntata contro la moglie esplodendo alcuni colpi per ucciderla. Una tragedia sfiorata, quella consumata a Sezze nella giornata di oggi, lunedì 12 giugno. La donna è però riuscita a sfuggire alla furia omicida del marito e ad allertare i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno messo subito in sicurezza la vittima e bloccato l'uomo, 49enne di nazionalità rumena, che era in evidente stato di alterazione psicofisica per l'abuso di alcol, sequestrando l'arma che era stata utilizzata per sparare.

Dalle ricostruzioni dei militari è emerso che per 20 anni, durante la relazione, si erano consumati frequenti episodi di violenza fisica e psicologica che in diverse occasioni avevano mandato la donna in ospedale, anche con lesioni della colonna vertebrale e la rottura dell'arcata dentale. In un'altra occasione la donna aveva rischiato di morire, quando il marito aveva cercato di soffocarla con un cuscino. Nonostante tutto non aveva mai denunciato né mai raccontato a nessuno quanto era costretta a subire tra le mura di casa. Ogni volta anzi finiva per perdonare il marito che invece non esitava a vantarsi con gli amici delle violenze a cui sottoponeva la moglie. Oltre alle aggressioni fisiche e alle botte c'era poi una lunga serie di violenze psicologiche, offese, minacce e privazioni di ogni genere senza avere cura del fatto che la moglie versasse da tempo in uno stato di salute precario.

All'ennesima aggressione la donna ha tentato una reazione e ha minacciato il marito di lasciarlo e di andare via di casa. Queste parole hanno aumentato la sua ferocia, tanto da fargli impugnare un'arma, una pistola con matricola abrasa, e sparare. La vittima è però riuscita a mettersi in salvo e a scappare di casa mentre il marito esplodeva un altro colpo. E' rimasta illesa e ha chiesto aiuto a una vicina di casa riuscendo ad allertare i carabinieri. L'intervento immediato dei militari è stato provvidenziale. L'uomo è stato bloccato e immediatamente disarmato e poi condotto in carcere, la signora messa in salvo.

Resta alta dunque l'attenzione del comando provinciale dell'Arma sulla violenza di genere. "E' fondamentale la collaborazione di tutti - si legge in una nota dei carabinieri - non solo degli addetti ai lavori ma anche e soprattutto della cittadinanza, chiamata a fare rete per prevenire questo tipo di reati segnalando al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia o sospetta, per dare l'opportunità alle forze dell'ordine di intervenire con efficacia prima che sia troppo tardi. Allo stesso tempo ci rivolgiamo alle vittime chiedendo loro di denunciare, senza timore, perché saranno ascoltate in un ambiente protetto senza essere giudicate ma con tutta la professionalità che meritano, perché le violenze domestiche non sono né un fatto privato né un amore da perdonare, ma un reato, in cui la relazione affettiva costituisce un'aggravante e non una scusante".