Entra ubriaco in un bar e picchia il titolare che non vuole vendergli alcolici

Ha picchiato il titolare di un'attività commerciale che non voleva vendergli alcolici essendo già in evidente stato di ebrezza. E' accaduto venerdì sera a Sezze dove un 54enne, ubriaco, è entrato in un bar per acquistare alcolici e al rifiuto del negoziante lo ha prima minacciato poi aggredito fisicamente colpendolo sul torace. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale di Pontinia ma l'uomo non si è calmato neppure davanto a loro: ha opposto resistenza e li ha minacciati di morte.

L'uomo è stato denuncato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce.