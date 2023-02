Violenze sessuali e psicologiche sulla moglie, condannato a sei anni

Ha maltrattato psicologicamente e abusato sessualmente della moglie per un periodo prolungato ma lei alla fine ha deciso di denunciarlo e ieri l'uomo è stato condannato a sei anni di carcere.

I fatti sono accaduti a Sezze nel periodo compreso tra aprile e agosto 2020 nella casa dove la coppia viveva con i tre figli: in questi mesi la donna è stata sottoposta ad una lunga serie di violenze psicologiche che si sono poi evolute in rapporti sessuali ai quali è stata costretta dal marito contro la sua volontà. La vittima si è confidata con una assistente sociale che alla fine l'ha convinta a raccontare quanto stava accadendo alle forze dell'ordine. I carabinieri della locale stazione hanno avviate gli accertamenti con la supervisione della Procura verificando nei particolari quanto raccontato dalla donna e ascoltando anche alcuni testimoni che hanno confermato tutto. A conclusione delle indagini il pubblico ministero aveva addirittura chiesto l'arresto per il 50enne ma il gip ha preferito ermettre un'ordinanza di allontanamento dall'abitazione della famiglia con contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Ieri l'uomo, assistito dall'avvocato Ezio Bonanni, è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa per rispondere di violenza sessuale ed è stato processato, su istanza della difesa, con il rito abbreviato. Il pibblico ministero Martina Taglione ha chiesto una condanna a sei anni di reclusione, richiesta che il gup ha recepito in pieno. La vittima si è costituita parte civile ed è rappresentata dagli avvocati Gianni Campagna e Cristiana Cialone. Il giudice ha fissato a suo favore una provvisionale di 5mila euro mentre il rsarcimento dei danni sarà quantificato in sede civile.