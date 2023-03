Dopo lo sgombero degli accampamenti di via Don Morosini annullata la manifestazione in piazza

E’ stata annullata la manifestazione organizzata per il 24 marzo in piazza della Libertà dalla Cisl di Latina, con l’adesione anche del comitato del quartiere, in seguito allo sgombero degli accampamenti di fortuna realizzati da alcuni senza fissa dimora nella zona di via Don Morosini. Nella mattinata di oggi, venerdì 10 marzo, c’è stata l’operazione condotta dagli agenti della polizia locale che hanno liberato l’area verde intitolata a Sandro Pertini a ridosso del centro da settimane al centro delle polemiche e di numerosi appelli da parte dei residenti che chiedevano interventi.

“Ringraziamo le istituzioni per l’intervento, il cui scopo è quello di restituire una dignità alle persone indigenti per risolvere problematiche sociali, di decoro e di sicurezza che interessano tutti e invitiamo al senso di vigilanza da parte di tutta la comunità e delle istituzioni per non dare spazio a fenomeni di delinquenza e degrado - ha detto Roberto Cecere, segretario generale della Cisl di Latina -. Le stesse devono impegnarsi con grande senso del dovere, affinché si crei una collaborazione collettiva contro l’illegalità e per contrastare questo fenomeno dobbiamo essere aperti al dialogo e al confronto con tutti gli attori, che quotidianamente con grande senso del dovere, contrastano la criminalità”.

“La tempistica nel mettere in campo azioni per ristabilire un quadro di normalità e di prevenzione è fondamentale - ha poi aggiunto il sindacalista -. Siamo certi che gli organismi competenti avvieranno quei percorsi di integrazione con la rete sociale affinchè le persone più fragili possano ritrovare un pieno senso nella comunità di Latina”.