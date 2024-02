Sicurezza, si alza l’attenzione ad Aprilia. L’incontro tra il sindaco e i carabinieri

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Aprilia sui fatti di cronaca degli ultimi giorni, per dare anche una pronta risposta ai cittadini in tema di sicurezza. Tema della sicurezza che resta molto sentito e che è stato al centro di un incontro tra il sindaco Lanfranco Principi e i militari del Reparto Territoriale per fare il punto della situazione.

Nello scorso fine settimana un uomo è stato picchiato e accoltellato in largo Marconi, davanti la sede delle poste centrali, mentre la scorsa settimana l’attenzione in città si è alzata dopo i colpi di pistola esplosi all’indirizzo di un’auto di grossa cilindrata parcheggiata in strada. Un episodio arrivato poche ore dopo il danneggiamento dell’ingresso di una palestra che era stato incendiato. Tutti episodi su cui sono al lavoro i carabinieri che questa mattina si sono confrontati con il primo cittadino Principi sia sul tema della sicurezza in città che sulle attività di prevenzione svolte dai militari nei vari quartieri partendo comunque dal presupposto che il trend dei dati sulla delittuosità evidenzia dall’inizio dell’anno una diminuzione dei fatti reato.

“Ci tengo a ringraziare i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia - ha sottolineato il sindaco Lanfranco Principi – per le attività svolte sul territorio per la prevenzione e il contrasto dei reati. Ritengo importanti per diffondere la cultura della prevenzione la prosecuzione degli incontri che da diversi mesi i carabinieri stanno portando avanti nelle scuole, presso i centri anziani e in collaborazione con i comitati di quartiere. La collaborazione tra forze dell’ordine presenti sul territorio e amministrazione, rappresenta inoltre un tassello importante per trasmettere ai cittadini forte e chiaro un messaggio: le istituzioni sono presenti e vigili per affrontare le difficoltà ed è importante che le persone avvertano questa vicinanza, avvertano il bisogno di rivolgersi a queste all’occorrenza”.

“Da parte nostra - prosegue il primo cittadino - siamo già al lavoro per ripristinare l’osservatorio della sicurezza e della legalità, un organo consultivo che attraverso la presenza di varie realtà associative e delle associazioni direttamente impegnate a vario titolo nella diffusione della cultura della legalità, permetterà di proporre una fotografia veritiera partendo dall’analisi del tessuto sociale e delle problematiche che la città si ritroverà ad affrontare volta per volta. Non ultimo, abbiamo approntato gli ultimi passaggi necessari all’attivazione della commissione deputata all’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità e restituiti alla collettività, regolamento ormai in dirittura d’arrivo”.