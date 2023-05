Educazione stradale e sicurezza: la Polstrada alla Fiera agricola di Campoverde

Nell’ambito delle iniziative intraprese dalla polizia di Stato per diffondere la cultura dell’educazione stradale e del rispetto del Codice della strada, in alcune giornate tra fine aprile ed i primi giorni di maggio, su invito delle autorità comunali e dei responsabili dell’organizzazione, operatori specializzati appartenenti alla sezione della polizia stradale di Latina hanno partecipato all’evento fieristico della “XXXVI Mostra Agricola” di Campoverde.Per l’occasione, è stato messo a disposizione degli agenti uno stand espositivo per promuovere la sicurezza stradale, considerato anche il flusso veicolare che ogni giorno caratterizza la strada Pontina che si trova a poche centinaia di metri dalla fiera stessa: lo stand veniva allestito esponendo sia mezzi (su 4 e 2 ruote) aventi colori d’istituto, sia tramite attrezzature speciali.

Gli agenti hanno illustrato il funzionamento dei vari dispositivi speciali in dotazione, quali precursori per alcol e sostanze stupefacenti, etilometro, top-crash, spiegando l’utilizzo di tutte le apparecchiature di cui sono attrezzate le pattuglie operanti sulle arterie stradali. Inoltre, presso gli spazi dedicati della struttura ospitante, il personale di Specialità ha affrontato le principali tematiche d’interesse per gli utenti della strada: guida sotto l’effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti, distrazione alla guida (cellulari, smartphone, tablet), eccessi di velocità, sistemi di ritenuta per grandi (cinture di sicurezza) e piccini (seggiolini omologati). Non sono mancate numerose domande e curiosità che i visitatori hanno rivolto agli operatori.

Nell’ultimo fine-settimana della manifestazione, la mostra è stata raggiunta anche dal Pullman azzurro della polizia di Stato, che ha offerto ai visitatori una ulteriore visione d’insieme di quelle che sono le norme di comportamento alla guida. Al termine della manifestazione, le autorità politiche locali hanno ringraziato la polstrada e il personale che ha partecipato e che ha accolto i numerosi visitatori, fornendo spiegazioni, chiarimenti, delucidazioni nell’ambito della materia specialistica, realizzando anche fotografie e video dei mezzi e delle attrezzature di servizio.