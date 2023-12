Incidenti: la morte di don Dario Bottiglia rialza l’attenzione sulla sicurezza in via del Saraceno

Il tragico incidente di mercoledì 20 dicembre in cui ha perso la vita don Dario Bottiglia, e avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via del Saraceno e strada Chiesuola, ha riacceso i riflettori sulla tema della sicurezza stradale in quella zona. A intervenire l'Associazione Familiari e Vittime della Strada che chiede nuovamente interventi immediati.

Già nel febbraio scorso la stessa associazione aveva inviato una segnalazione alla Prefettura di Latina proprio in riferimento all'assenza di segnaletica verticale e orizzontale in via del Saraceno, un tratto di strada classificato ad alta incidentalità dalla provincia. “La segnalazione evidenziava anche l'assenza di segnaletica verticale di preavviso (ovvero stop - dare precedenza) 150 metri prima dell'incrocio, conforme al Codice della Strada. La Prefettura di Latina- ricordano dall’associazione - ha risposto prontamente, sollecitando il Comune e la Provincia di Latina a intervenire per superare le criticità segnalate. Tuttavia, ad oggi, l'unico intervento effettuato è stato il ripristino del segnale di stop verticale sulla via del Saraceno, mentre mancano segnali essenziali, come il quello di preavviso di fermarsi e dare precedenza’, come richiesto dal Codice della Strada e la segnaletica orizzontale che risulta illeggibile, contribuendo a un ambiente stradale pericoloso e confuso per gli automobilisti”.

Alla luce dell’ultima tragedia di due giorni e dei numerosi incidenti registrati in passato in quell'intersezione, l'Associazione Familiari e Vittime della Stradarivolge un nuovo sentito appello al prefetto affinché intervenga presso le istituzioni competenti per garantire la sicurezza dell'incrocio.

Nello specifico, quello che viene richiesto è un intervento urgente per:

- posizionare segnali adeguati, inclusi il "segnale di preavviso di fermarsi e dare precedenza" a 150 m dall'incrocio e segnaletica luminosa in prossimità dell’incrocio;

- ripristinare e migliorare la segnaletica orizzontale per garantirne la leggibilità;

- collaborare con il Comune di Latina e la Provincia per un riordino completo della segnaletica stradale nell'area.