Auto rubate smontate nel garage: i pezzi di ricambio venduti tramite app di messaggistica

Deve rispondere del reato di riciclaggio l’uomo di 34 anni arrestato dai carabinieri ad Anzio: nei pressi della sua abitazione è stato scoperto un garage che era stato trasformato in una vera e propria officina per smontare auto rubate.

Il blitz è scattato in seguito a una attività di perlustrazione grazie alla quale i militari hanno individuato l’abitazione dove risiede il 34enne, nei pressi di via Andreina; e proprio sul retro c’era il garage in cui era stata realizzata una piccola officina meccanica.

Scattata la perquisizione che ha interessato l’intera area della villetta, i carabinieri hanno rinvenuto una Fiat Panda con numerose componenti già smontati. Gli accertamenti sul veicolo hanno permesso di scoprire che era stato rubato lo scorso 18 novembre in provincia di Latina. Inoltre, è stato accertato che l’uomo attraverso varie applicazioni di messaggistica, aveva avviato numerose compravendite di pezzi di ricambio di auto.

Sia l’officina che l’auto smontata sono state sequestrate. Il 34enne, dopo essere stato identificato, è stato condotto presso il carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità giudiziaria.