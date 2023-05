Smottamenti in collina: chiusa via Norbana per le operazioni di bonifica

Il sindaco di Norma Andrea Dell'Omo ha annunciato la chiusura temporanea della strada Norbana a partire dalla giornata di oggi, martedì 9 maggio. Ieri è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico e della ditta Pellegini incaricata della bonifica del tratto di strada interssato dagli smottamenti che si sono verificati negli ultimi giorni.

Proprio in seguito alle prime verifiche il primo cittadino ha disposto la chiusura della strada per consentire le necessarie operazioni di bonifica della zona, con la contestuale chiusura della Norbana dalle 8,30 fino alle 18 a partire dal 9 maggio fino a venerdì 12. Il transito potrà essere garantito solo nelle altre fasce orarie non interessate dalla chiusura.

Per quanto riguarda il trasporto Cotral, le corse che non subiranno variazioni e che verranno garantite, con capolinea via Circonvallazione- Antica Norba, sono le seguenti:

Partenza da Norma per Latina

??:?? – ??:?? – ??:?? – ??:?? - ??:?? – ??:?? – ??:?? – ??:?? – ??:?? – ??:??

Partenza da Latina per Norma:

??:?? – ??:?? – ??:?? – ?:?? – ??:?? – ??:?? – ??:?? – ??:?? – ??:??

Per le altre corse da Norma (Via Circonvallazione Antica Norba) a Latina e viceversa (??:?? – ??:?? – ??:?? – ??:?? – ??:??) sarà garantito un servizio sostitutivo con navetta che avrà come destinazione e partenza la rotonda di Doganella dove il servizio Cotral proseguirà la corsa fino a Latina