Principio di incendio sulla barca, soccorso in mare durante il maltempo: salve 5 persone

Non solo controlli in spiaggia e in mare, ma anche numerosi interventi di soccorso e assistenza da parte della Guardia Cositera nel lungo fine settimana di Ferragosto. Un ponte festivo decisamente impegnativo che ha visto scendere in campo 40 tra donne e uomini della Capitaneria di porto di Gaeta e dei Comandi dipendenti e 12 tra motovedette e battelli minori per garantire delle giornate all’insegna della sicurezza ai bagnanti che hanno scelto il litorale della provincia di Latina.

Ma, come detto non sono mancate le numerose richieste di assistenza pervenute alle Sale Operative dei Comandi di Gaeta, Terracina e Ponza tramite il numero di emergenza “1530”, con conseguente attivazione degli assetti di ricerca e soccorso alla vita umana in mare.

Imbarcazione a fuoco a Ponza

Tra i vari interventi quello del personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Ponza, che, nella notte tra il lunedì di Ferragosto e le prime ore dell’alba di martedì 16 agosto, a causa del repentino e massiccio peggioramento delle condizioni meteomarine, con forti raffiche di vento, ha tratto in salvo 5 persone che si trovavano su un’imbarcazione da diporto interessata da un principio d’incendio. Ma nel corso della notte diversi sono stati gli interventi di assistenza ad un elevato numero di unità che, sorprese dall’improvviso mutamento del meteo, hanno richiesto l’ausilio dei mezzi della Guardia costiera di Ponza per poter trovare riparo all’interno del porto dell’isola lunata.

Diportisti soccorsi la sera di Ferragosto

Nella serata del Ferragosto, poi, la motovedetta della Capitaneria di porto di Gaeta ha soccorso due diportisti che, a causa dell’avaria occorsa al natante sul quale stavano navigando nelle acque antistanti il litorale di Gianola a Formia ed in considerazione delle condizioni meteomarine in peggioramento e complice il buio, non erano più in grado di rientrare a terra; immediato il pronto intervento del mezzo che, avvistando il razzo rosso di segnalazione lanciato dai due malcapitati, li ha individuati e raggiunti prontamente, evitando peggiori conseguenze.

Sotto il coordinamento della sala operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Terracina, nella giornata di domenica 14 agosto, inoltre, anche con l’ausilio delle moto d’acqua della Guardia Costiera ausiliaria, è stato portato soccorso a due bagnanti, feriti ed in difficoltà sugli scogli del promontorio del Circeo.