In difficoltà sul costone roccioso, due adolescenti salvati dalla guardia costiera

Paura per due adolescenti soccorsi e tratti in salvo dalla guardia costiera a Sperlonga. L’intervento nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 giugno, quando è arrivata la richiesta di soccorso per i due ragazzi di 15 e 16 anni in difficoltà lungo la costa rocciosa.

Appena allertato, il personale di pronto intervento a bordo del battello B98 si è diretto sul luogo della segnalazione dove hanno trovato i due ragazzi che erano sugli scogli sotto il costone roccioso, con condizioni meteomarine particolarmente impegnative e numerosi scogli affioranti.

Solo dopo vari tentativi il personale è riuscito a recuperare i due adolescenti portandoli in salvo. Impauriti, ma in bone condizioni di salute, non hanno avuto necessita di cure mediche e sono stati riconsegnati ai genitori.